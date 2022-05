Quentin FRANCOIS

Je m'appelle Quentin, j'ai suivi une formation de BTS Tourisme au lycée Sophie Berthelot de Calais de 2013 à 2015.

J'ai travaillé pour une durée de 7 mois en tant qu'agent d'accueil à la Maison du Développement économique de Saint-Omer (62500).



Le week-end, je profite de ma passion qu'est l'animation radio. En effet, le samedi soir, je suis animateur sur une web radio appelée Radio Mix Floor (Calais) et également à la réalisation de l'émission Sportnews sur NRJ Nord-Littoral le samedi et dimanche matin de 10H à 12H.



Je suis quelqu'un de très calme, motivé, avec un sens du contact irréprochable, souriant, à l'écoute et je n'hésite pas à aider, à renseigner les personnes en cas de besoin. Je suis une personne programmée et également ponctuelle, ayant l’œil sur ma montre chaque matin pour ne jamais être en retard.



"Le monde appartient au gens qui se lèvent tôt !"



Mes compétences :

Prise de parole

Persévérance

Aisance relationelle

Informatique

Musique

Animation radio

Géographie

Histoire