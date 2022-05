-Je suis actuellement à la recherche d'une alternance d'un an en agence de communication sur Paris, à partir d'octobre 2017-





Bonjour à tous,

Etudiant en quatrième année d'école de commerce au sein du programme bachelor de l'Edhec Business School, je suis actuellement une formation en marketing et média communication. À la rentrée 2017 je poursuivrais mon cursus par un Master 2 en alternance, spécialisé dans le Marketing digital et les médias sociaux.



Passionné de cinéma, photographie mais aussi de publicité à travers tous types de campagne de communication, j'ai pour projet de faire un master dans le domaine du Marketing digital.



Les différents voyages que j'ai pu effectuer au cours de l'année passée, Budapest, Prague ainsi que 3 mois en Thaïlande ont pu confirmer ma passion pour le voyage, et je compte approfondir cette découverte du globe.



Membre de l'association Lueur&Elégance à l'Edhec, j'ai eu au cours de l'année prédédente l'occasion et la chance d'organiser un défilé de mode pour des femmes atteintes ou anciennement atteintes du cancer du sein. Le but de cet évènement est que nos mannequins d'un soir retrouvent une part de féminité perdue avec le cancer et surtout qu'elles profitent, la joie de vivre et le smile étaient les leitmotiv de cette belle soirée.



Passionné de sport depuis toujours, j'ai été en sport-étude judo pendant 3 ans à Rennes. Le sport est un mode de vie pour moi, je ne peux pas m'en passer.



N'hésitez pas à me contacter sur Linkedin pour toutes opportunités de jobs ou de stage ou bien tout simplement pour discuter.



E-mail: quentin.furic.bba@edhec.com

Portable: +33 (0)6.47.15.20.75



Mes compétences :

Adobe InDesign

Pack Office

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom