Pierre FURIC

Anciennement acrobate à cheval, je me suis maintenant entouré de chevaux miniatures.

Dressés à la voix, au doigt et à l’œil, ils sont d'admirables répliques de chevaux grande tailles.

Entre les périodes de dressage de chevaux pour particuliers ou professionnels, je les présente en public aux 4 coins de l'Europe... et parfois un peu plus loin!!!

Dans le milieu du cirque, je suis connu comme "auguste"... avec mes chevaux.



Mes compétences :

Dressage