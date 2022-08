Arnaud PETIT

A découvrir, ILEA une artiste avec une voix magnifique qui sort son nouvel album : Ainsi va le monde

https://ileamusic.com/





Bonjour,



Merci de votre visite sur mon profil...



Je suis PDG de Cassiopée Concept qui développe un projet d'envergure internationale, dont le concept est basé sur la synergie entre le sport, Le business et l'événementiel, avec en complément : les loisirs, la santé et le bien être ainsi que la formation.



Un concept novateur associant diverses infrastructures, activités, compétences et services dédiés au :



Sport, au Business, à la santé et au bien-être, à la formation et à l’Evènementiel.



Un ensemble qui génère complémentarité et synergie pour répondre à des besoins et demandes clairement identifiés.



Hôtellerie, restauration, installations sportives, Pôle médicale, SPA, Centre de formation, Pôle équestre d’excellence, Business Center, Média Center, Cinéma & conférences, Coliséum des marques…



L’équivalent d’un « complexe OLYMPIQUE » permanent.



Réunissant l’ensemble des installations, services & compétences,



Sur un seul et même site pour accompagner



Les Sportifs de Haut Niveau (SHN)



Du début de leur carrière jusqu’à leur reconversion.



Un site pour les sportifs ouvert aux entreprises et au grand public.



Le pole équestre d'excellence intégré à ce complexe sera une première mondiale de par son concept novateur et son contenu varié et complet... Une orientation respect et bien être des équidés sera la base de notre philosophie avec l'appui et la participation de professionnels reconnus dans le domaine.



Je reste à disposition pour échanger sur les différents points évoqués dans mon profil



Bien à vous



Arnaud



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Gestion de projet

Marketing

Communication

Entreprenariat

Sponsoring

Sport

Ressources humaines