Stephanie BUET

Touche à tout et curieuse d'esprit, j'ai commencé un parcours un peu atypique dès mes études en utilisant les nombreuses passerelles offertes : DUT / Fac / Ecole de Commerce. Cela m'a permis d'appréhender divers sujets, méthodes de travail et personnages.

Cela s'est poursuivi dans mon parcours professionnel : merchandising, commercial, communication et marketing.

Les postes occupés m'ont permis d'avoir plusieurs casquettes et de mener en parallèle plusieurs projets.



Juin 2017, je change de nouveau de métier pour devenir directrice de centres commerciaux.



Un nouveau challenge passionnant à relever :)



NB : merci de ne pas me demander en contact pour me vendre toute la panoplie d'animations et de solutions génialissimes pour les centres commerciaux. Je n'y répondrai pas via ce biais.



Mes compétences :

Communication

Équitation

Marketing