Quentin GARNIER

Swiping Penguins est une jeune agence (statut auto-entrepreneur) qui vous accompagnera dans la réalisation de tous vos supports de communication.



Nos prestations couvrent la plupart des domaines de communication utilisés par les entreprises et les collectivités. Notre agence s'est spécialisée dans la conception et la réalisation de stratégies de communication digitale et innovantes, pour les PME et les collectivités territoriales.



Vous pouvez consulter nos références pour avoir un aperçu de notre savoir-faire. Vous pouvez également nous contacter pour toutes demandes de renseignements ou nous demandez un devis.



Mes compétences :

Communication

communication multimedia

Communication webmarketing

Conseil

Conseil en communication

Création

Développement web

Édition

Identité Visuelle

infographiste

Multimedia

Programmation

Web

Web-marketing

Webdesign

Webmarketing

Webmaster

Web design