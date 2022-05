Quentin GAUER

Après une expérience dans le domaine l’ingénierie thermique et énergétique, j’ai réorienté mon cursus dans les systèmes informatiques pour les ressources humaines (SIRH).



J’exerce au sein de la société CEGID en tant que consultant déploiement du logiciel RHPI. Cette activité me permet de développer mes compétences dans les domaines suivants :



- méthodologie projet

- relation client

- analyse des besoins

- formation



Ma profession nécessite d’être régulièrement en déplacement ce qui m’amène à faire preuve d’adaptabilité et flexibilité.



Mes compétences :

HVAC

Cooling technologies

Indoor Climate

Heat transfer

Air Conditioning System

Water and Sewage system

Distribution spécialisée

Pack Office 2007

Python Programming

Matlab

Scilab

RT2012

AutoCAD