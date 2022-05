Quentin GAUTIER

Pendant ma formation au diplôme de B.T.S Commerce International, j’ai développé mes connaissances en techniques de négociation, d’achat et de vente, en gestion import/export mais également en langue anglaise. Lors de cette formation, j’ai pratiqué le métier de Technico-commercial, notamment en Afrique du Sud et ai pu m’ouvrir ainsi à l’international.

D’autre part, lors de ma licence, j’ai renforcé mes connaissances et développé mon anglais en Australie pendant 3 mois.

À ce jour, mon master renforce mes compétences en business development, en gestion de projet, en utilisation du Big Data, ainsi qu'en gestion de portefeuille client et dans le domaine de la convergence technologique.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de projet

Business Intelligence

Business development