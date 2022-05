Quentin GEOFFROY

Ma formation de concepteur demande de la créativité, de la rapidité d’exécution, de la visualisation en s’appuyant sur des démarches de recherche concrètes, qualités que j’ai développées durant ces quatre années et qui sont appréciées dans de nombreux domaines professionnels.

Ma faculté d’adaptation, mon sens du travail en équipe et ma capacité à apprendre vite, qui m’ont déjà été très utiles dans les entreprises WARTSILA, SERECT, CRYOSTAR et PENTAIR Schroff et seront des atouts pour réussir dans un métier.



Je maîtrise également les logiciels de conception suivant: I-DEAS, SOLIDWORKS, CATIA, PRO-ENGINEER, NX-6 et les logiciels de gestion, comme TEAMCENTER, JDE et SAP.



Je maîtrise également les logiciels de traitement de texte et de présentation: WORD, EXCEL, POWER POINT.



