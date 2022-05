Quentin GIBEAU

Diplômé en Graphisme / Infographiste -print, je réside actuellement sur Nice.



Âgé de 23 ans , je suis quelqu'un de gentil, attentionné, sociable, serviable et ponctuel.



Je suis graphiste freelance mais je cherche un poste dans une agence de communication afin de gagner en expérience. Quelqu'un de très passionné, je saurai être à la hauteur de vos attentes.



J'aime le sport, voyagez, je regarde l'actualité des nouvelles technologies et je suis friand de sensation forte.



Mes compétences :

Concevoir mise en page et enrichir le document

Réaliser des éléments graphiques et visuels

Modéliser des éléments graphiques

Définir un concept créatif

Concevoir une signaletique

Traiter des images numériques