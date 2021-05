Emilien GIBEAUD

Ingénieur mécanicien spécialisé en dimensionnement (par formules et par analyses numériques) d’équipements sous pression pour l’industrie conventionnelle et pour l’industrie nucléaire. Je suis habitué à travailler avec les réglementations françaises et européennes telles que la DESP et l’ESPN, à utiliser les codes de calcul tels que le RCC-M, l’ASME VIII div. 1 & 2, le CODAP, l'EN 13445, l’EN 13480 et à réaliser des calculs par éléments finis en linéaire et non linéaire (plasticité, grands déplacements, contacts).

J’ai aussi de l’expérience en calcul d’équipements de levage suivant la FEM.





Mes compétences :

Chaudronnerie

Méthode des éléments finis

CODAP

Calcul de structure

SolidWorks

Conception mécanique

Tuyauterie

Ansys Workbench

RCC-M

Ansys APDL

EN 13445

FEM

ASME VIII

RDM6

SICAP