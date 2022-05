Quentin GICQUEL

Futur étudiant ingénieur dans l'électricité, je dispose d'une expérience significative dans ce domaine.



J'ai un parcours assez atypique, sachant maitriser aussi bien les logiciels de calculs électrique ou de dessin 3D que le marteau et le tournevis.



Ayant travaillé et effectué des stages dans des PME comme dans des grandes entreprises, j'ai appris à m'adapter à la structure.



Compétences : Conception d'installations électriques, courants forts & faibles, Haute Tension, programmation d'automates



Mes compétences :

Catia v6

Caneco

SolidWorks

Suite Office

See Electrical Expert

Cx-programmer