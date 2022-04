Alain DOUZET

La Révolution dans la transmission des SAVOIRS est en retard sur les compétences à apprendre des jeunes générations Y et Z ! Nous devons nous REINVENTER car SAVOIR ne suffit plus , nous sommes dans l'Ere des SAVOIRS ASSOCIES ( Smartphone, Tablette, PC ), ignorer ces binômes Homme- STPC c'est creuser le lit des échecs!



La première elle est de Socrate : "Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage" Alors ne nous privons pas et VIADEO est porteur de cette volonté de partage.



La seconde :" Ne projetez pas vos partenaires vers le bas, projetez les vers le haut, ça ne sert à rien de descendre les gens, il faut les élever. " André Cognard, maître d'aïkido et d'aïkitaïso."



La troisième:Citation intéressante: "Ce n'est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but, chaque pas doit être lui même un but en même temps qu'il nous porte en avant » Johann Wolfgang Von Goethe "



Consultant Formateur en Ingénierie du Management Intégré QHSE je suis pour un Consulting qui s'appuie sur les fondamentaux "du bien manager" (porteur de sens de l'activité réalisée auprès des équipes) et des données techniques fondamentales/réglementaires du secteur concerné



Dans la "crise" de nouveaux modèles Économiques et Humains sont à réinventer, des entreprises et non des moindres ont réussi une reconversion ; qui passe par la RÉVOLUTION DES SAVOIRS, de l’Innovation, de la performance raisonnée, du développement durable de la QUALITÉ d'abord.



En effet "Quand la Chine s'éveillera pour enfin fabriquer des Produits de Qualité (without CHINA) , la MONDIALISATION sera terminée et il sera trop tard pour l’imiter; Elle aura déjà su Conquérir cette QUALITÉ , même si elle doit le faire de manière contrainte !"

Cette Reconquête de la QUALITÉ d'abord, a déjà commencée ! "Le produit en France" est un exemple récent.



Vos équipes doivent se réinventer par la Formation-Action, il faut que vous lanciez cette « Révolution des Savoirs » avant que les difficultés importantes soient là et qu'il ne soit trop tard.Qu’avez-vous DÉCIDE pour l’Avenir de votre Entreprise ?



Manager gestionnaire d'équipes pluridisciplinaires depuis 1976 j'ai souhaité après plus de 25 ans d'activité, valoriser mon expérience professionnelle par un DESS en ingénierie du Management.



Cette expérience Fac associée à mon parcours pro m'a donné le déclic lors d’un colloque < que nous fassions aux hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur »citation de Louis Lavelle, je décidais avec le Consulting de passer du Management des résultats à tout prix au Management qui aide les autres à découvrir cette richesse qui est en chacun de nous.



Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Management d'équipe

QHSE

Formation de formateurs

Formation Médico social et sanitaire

Traçabilité

Hygiène

Sécurité

HACCP

GPEC

Ingénierie pédagogique

Veille réglementaire

PNL

Formation IARD

Mécanisations

Électrotechnique

Audit qualité

Créativité et originalité évènementiel

Vente

Assurance

Audit

Sécurité-environnement

Santé au travail

Environnement

Ressources humaines

Sécurité au travail

Sécurité alimentaire

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel

