Je m'appelle Quentin Gillon, j'ai 28 ans et dispose d'un BAC +5 en gestion de projet informatique et multimédia.



Je suis un grand passionné de la PAO, surtout dans le domaine de la création d'interfaces. Être à l'écoute des utilisateurs pour leur apporter la meilleure expérience possible tout en signant un maximum d'innovations et d'identité est sans aucun doute un challenge qui me pousse sans cesse à la créativité.



Faites moi confiance et vous ne serez pas déçus.



Pour voir des réalisations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

HTML

CSS2 3

Javascript

Premiere

Photoshop

Illustrator

PMI / PMP

Agile Development

Msproject

Sass

Git