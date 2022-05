Quentin GIRAUD

Technicien de contrôle dans différents domaines tels que l'Electricité / ERP (Basse et haute tension), Levage (Chariot élévateur, Porte/portail, Ligne de vie, Divers ancrages), Gaz et incendie (Chaufferie, Grande cuisine, Triennale SSI, Equipement d'alarme, Désenfumage mécanique et naturel) sur différents types de bâtiments tertiaires (collège, bureau ...) ou industriels (Usine de production...).



Mes compétences :

Prévention des risques

Organisation industrielle

Organisation professionnelle

Chauffage

Gaz naturel

Alarme incendie

Conformité

Sécurité industrielle

Sécurité au travail

Protection incendie

Sécurité incendie

Prévention

Gestion des risques industriels

Gestion de la relation client

Prévention des risques professionnels

Relationnel

Risques naturels

Analyse de risque