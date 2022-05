Je suis actuellement en formation DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, option Finance-Comptabilité à l'université Lyon 1, campus de La Doua.



Ce cursus s'effectue normalement en deux années, mais j'ai opté pour une formation rapide d'une année, débouchant sur les mêmes compétences grâce à mon parcours scolaire et professionnel.

En effet, cette formation est disponible pour les personnes ayant une certaine expérience professionnelle ou ayant déjà suivis une formation de type bac +2.



Pour résumer brièvement mon parcours professionnel, je suis actuellement en CDI chez SNCF depuis novembre 2011. Je travaille depuis l'âge de 17 ans, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, que ce soit dans le BTP, en tant que commercial ou en conseil et réception de clientèle.



Concernant ma formation scolaire, j'ai obtenu mon baccalauréat en Sciences et Technologies de la Gestion option Gestion des Systèmes d'Information, j'ai directement continué sur un BTS Informatique de Gestion, option Administration de Réseaux Locaux d'Entreprise.



Ambitieux, sérieux, motivé, je connais la valeur du travail. Mon objectif aujourd'hui est de trouver un stage professionnel en relation avec les études que j'ai suivies. Je peux intervenir pour traiter un processus d'achat, de vente et tenter de l'améliorer. Assister un comptable dans diverses missions.



L'objectif de 2014 est de valider mon diplôme et de poursuivre en Licence Professionnelle Management des Organisations option Management et Développement International.



Ayant une bonne maitrise de l'Anglais, je reste ouvert à toute proposition de stage international (USA, Canada, Australie).



Je me tiens à votre disposition pour un entretien, en Français ou en Anglais.



Cordialement,

Quentin Giraud



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Comptabilité générale

Négociation commerciale

Comptabilité analytique