Issu d'un Bac Pro vente, j'ai de nombreuses expériences dans le domaine de la vente (magasin et commercial) et dans le domaine du transport (commercial et logistique).

En 2015 - 2016, j'ai intégré l'INFA (Lyon 2), qui m'a conduit à obtenir un titre de Négociateur Technico-Commercial de Niveau 3 (Diplôme du Ministère du Travail).

Je suis actuellement en recherche active d'emploi dans le domaine de la vente et la vente-logistique.





Je vous propose ma candidature pour le poste de Technico-Commercial/Commercial.

J'ai obtenu un titre de Négociateur Technico-Commercial (BAC +2) et j'ai donc des compétences commerciales à mettre à profit.



Votre entreprise recherche un Commercial ?

Je recherche un emploi ou je veux m’épanouir, m'investir, développer mes compétences commerciales et démarrer ma vie professionnelle.



Particulièrement intéressé par ce poste, j'espère pouvoir vous montrer ma motivation lors d'un prochain entretien.



En vous remerciant de l'attention que vous porterez à mon parcours professionnel et reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Cordialement.





Quentin GIROD



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mobile

Gestion de projet

Etudier l'état du marché pour adapter l'offre comm

Organiser un plan d'action commerciale en cohérenc

Faire le bilan de son activité commerciale et rend

Autonomie professionnelle

Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de

Négocier une proposition commerciale et conclure l

Prospecter un secteur géographique défini

Détecter un besoin, le définir et concevoir une so

Logistique

Gestion marchandise

Exploitation