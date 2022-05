Quentin GLACHANT

Bonjour!

Je suis actuellement à la recherche d'un travail pour poursuivre ma vie professionnelle. Je suis actuellement en contrat de professionnalisation au sein d'une équipe réseaux de Worldline.



J'étudie actuellement à l'ESIEE-Amiens dans la spécialité Réseaux Informatiques et Télécommunications en Master 2. Si vous voulez découvrir ce milieu ou si vous voulez discuter de certains domaines n'hésitez pas à m'envoyer un message!



Passionné de sciences, d'informatique, d'espace et de pleins d'autres choses! Je me tiens informé via diverses plateformes et influenceurs.



Mes compétences :

Multi-tasking

Project Management

Databases

Firewalls

Domain Name Server Protocol

API

Android

Android Studio

AngularJS

C Programming Language

Cascading Style Sheets

Cisco ASA

Data Networks

Docker

Ethernet

GNU

HTML

IOS

IP

Java

Java 2

LAN/WAN > VLAN

Matlab

Microsoft C-SHARP

Microsoft Windows

MySQL

Node.js

OSPF (Open Shortest Path First)

Openshift

Personal Home Page

Python Programming

SAINT

Solidworks

TCP/IP

UNIX Open BSD