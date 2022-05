Quentin GOURBEAULT

Informatique

2013----------- Ingénieur étude et développement SAP pour la société ALTI.



2011/2012 --- Alternance dans la société Clinsight :



- Mise en place aboutie du service de validation réflexion sur les processus internes



2011 -------- Stagiaire dans la société Clinsight :



- Mise en place de la campagne de validation du prochain Pack Clinsight



2010 -------- Stagiaire au comité départemental olympique et sportif de la Vienne :



- Développement d'interfaces Web de consultation et de mise à jour de base de données









- Connaissances des outils bureautiques

- Maîtrise des langages de programmation : ADA, C, Java

- Maîtrise des outils de base de données : PHP, MySQL, Oracle

- Maîtrise d’Internet et des langages associés: CSS, Xhtml, javascript, jquery, GWT, Android

- Maîtrise des outils de modélisation en conception orientée objets : Bouml









Gestion de projet

2011/2012 --- Président Directeur Général d'une entreprise virtuelle dans le cadre de la formation universitaire :



- Rédaction d’un business Plan

- Gestion d'équipes

- suivi d’audit



2011 -------- Président de l'association ProGPhy

junior entreprise dans le domaine de l'a bio-informatique :



- Rédaction de cahiers de charges

- Gestion d’équipe

- Relation clients



2010 -------- Responsables Logistiques soutenances de stage des Master 2 du PFP



2010 -------- Responsable d'un projet de mise en place de Lims pour une société créant des bioénergies :



- Gestion d’équipe

- Relation clients

- Rédaction de cahier des charges, réponse financière



2009 -------- Responsable du service Presse workshop & remise de diplômes du Pôle de formation professionnel (PFP) biologie-santé de Poitiers









Biologie

2009 -------- Stagiaire au sein de l’Unité U927 INSERM Ischémie/Reperfusion Poitiers :



-Etude sur les effets d’un anticoagulant ANTI-Xa sur la conservation des cellules endothéliales rénales de porc



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Autonomie

Rigueur

DMS

GED

LIMS

Validation