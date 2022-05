Vincent DELPORTE

Passionné de sciences, c'est tout naturellement que j'ai choisi cette voie pour mes études supérieures, et j'y ai peu à peu appris l'informatique.



Mes sept années d'études (Physique et Bioinformatique) m'ont donné des compétences très larges en informatique, ainsi qu'une bonne culture générale, un esprit critique, et une sensibilité pour la qualité. J'ai décidé de m'orienter vers le web, secteur où mes compétences scientifiques peuvent facilement s'appliquer.



Je maîtrise aujourd'hui de nombreux outils du développement web, et suis doté d'une expérience variée, qui me permet d'intervenir sur de nombreux projets, avec une préférence pour les projets utilisant ma double compétence informatique et scientifique.







Mes compétences :

Bio-informatique

Bioinformatique

Informatique

Internet

Web

JavaScript

PHP

Linux

Gestion de projet