Vincent DELPORTE

Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur chimiste à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, avec spécialisation en "Optimisation et fiabilité des matériaux", j'ai complété ma formation par un mastère spécialisé en management de la sécurité et des risques industriels afin de faire carrière dans le domaine de la santé, sécurité et environnement.



J'exerce actuellement mes compétences à l'Apave au sein du service conseil Environnement, où je réalise principalement des dossiers ICPE (études de dangers, études d'impacts, dossiers d'enregistrement,...) pour le compte de clients variés.



Permis B + véhicule



• Anglais : courant - TOEFL : 603 - TOEIC : 865

• Allemand : conversations de base - Stage de 2 mois en Allemagne

• Espagnol : bonnes notions



Mes compétences :

Santé

Environnement

Chimie

Matériaux

Sécurité

Réglementation ICPE