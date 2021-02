Anthony BRUNE

Compétences:

Titulaire d'un master professionnel de diagnostic et prospective territoriale obtenu avec mention très bien au sein de lUFR Sciences Humaines et Arts de lUniversité de Poitiers (Master Géographie mention espaces, sociétés, environnement : diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux et prospective territoriale), jai effectué mon stage de fin détudes au sein de Villes au Carré, centre de ressources Politique de la Ville (centre de ressources de cohésion sociale et territoriale) des régions Centre et Poitou-Charentes sur une période de 6 mois allant du 3 avril au 30 septembre 2011.



Ma formation, générale et complète, de diagnostic et prospective territoriale ma permis dappréhender et de travailler sur les différents documents de travail et daménagement existants aujourdhui (SOCT, PLU, Natura2000, SAGE/SDAGE, etc.), mais également davoir la capacité danimer un réseau. Cette base solide due à une formation mêlant connaissance théoriques, mais aussi pratique grâce à de nombreux intervenants extérieurs et professionnels spécialistes de laménagement du territoire et enfin par la réalisation de travaux pratiques, me permet aujourdhui de prétendre à des postes de chargés de mission ou chef de projets en développement local ou en aménagement du territoire.

Mon stage auprès de Villes au Carré m'a également permi de développer mes contacts avec les différentes institutions présentes sur le territoire, quil sagisse de représentants de collectivités territoriales ou de lÉtat, de bailleurs sociaux ou des associations, ce stage maura permis de me familiariser avec les jeux dacteurs présents sur le territoire, mais également avec une pluralité de politiques urbaines et politiques de cohésion sociale (notamment les Programmes de renouvellement urbain, politique de Gestion Urbaine de Proximité, ateliers santé-villes, politiques de développement économique, etc.). De plus, grâce à ce stage lorganisation de journées et lanimation de réseaux me sont facilitées.



Mes compétences :

Animation de réseau

Restitution d'études

Analyse statistique

Suivi de dossier

Bureautique

Animation de réunions

Suivi de projet

Diagnostic de territoire

Montage de projets

Aide à la décision

Animation de réseaux

Organisation d'évènements