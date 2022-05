Stéphanie CAULUS

Je suis graphiste en free-lance. Je réalise flyers, dépliants, brochures, affiches, livres... de la création et même jusqu'à l'impression.



J'écris et illustre des livres pour enfant.

Mon premier livre "Les quenottes de Petit Croco" a été édité en décembre 2009 et a un franc succès.

Je l'ai réédité pour fin novembre 2012.

En juillet 2012 est paru mon 2eme livre dans la même collection intitulé "Crapoto fume trop".

Et en octobre 2013 grâce à un financement participatif sur ulule j'ai auto-édité "Sors de ce trou petite belette".

Puis en juin 2014 le livre "Qu'est-ce donc ?"

En avril 2015 "A la maternelle il ya des amis..."

En juin 2016 "Prends-en soin !"

J'ai adapté mes histoires en kamishibaï qui est une façon de conter Japonaise, des planches format A3 sont lues dans un théâtre en bois, au recto l'image au verso le texte. Je propose également le support en bois : le butaï.



Vous pouvez visualiser mes livres et kamishibaï sur

https://www.ccomchat.com/livres/mes-contes/



Si vous le souhaitez vous pouvez les commander à s.caulus@orange.fr



Je développe depuis 2 ans des animations pour adultes et enfants autour du kamishibaï. (Voir mon site pour les descriptions des ateliers).



Je me forme au clown depuis 4 ans et je propose un spectacle clown kamishibaï basé sur mes histoires.



Mes compétences :

Communication

Illustration

Rédaction

Infographie

Adobe Illustrator

Mise en page

Publicité

Maquettiste

Graphisme

Adobe Photoshop

Photomontage

Édition

Charte graphique