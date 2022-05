Quentin GROLET

Etudiant en première année IUT Technique de commercialisation et membre du service communication au sein de la junior entreprise PRO.TE.CO. . Je recherche un stage pour la période du 26 Mai au 5 Juin 2015 dans le secteur du prêt-à-porter de luxe ou de l'automobile car ce sont les deux secteurs du commerce qui m'intéressent le plus.

Les autres disent de moi que je suis à l'écoute je sais très bien écouter les gens pour répondre à leurs besoins. Physionomiste je me rappelle très souvent des gens que j'ai rencontré et l’esprit d'équipe car j'ai toujours eu l'habitude de travailler en groupe.



Vous pouvez me contacter sur ce profil pour toutes offres répondant à mes attentes.





Mes compétences :

Marketing

Négociation

Comptabilité

Droit

Mathématiques