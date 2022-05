Quentin GRONENCHELD

- Diplômes : Concepteur en Communication Audiovisuelle en 2012 et cadre en Post Production et Exploitation des Médias en 2013.



- Prise de vue : maîtrise des caméras de type P2 et EX1.



- Montage : maîtrise des logiciels de montage avancé Final Cut Pro X et Adobe Première, bases sur After Effects.



- Situation actuelle : réalisation de reportages pour JBM Annonce à Toulon en Freelance.





Mes compétences :

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Adobe Photoshop