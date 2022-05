Quentin-Guillaume HERKENRATH

Passionné de l'analyse comportementale, après un parcours en Distribution, je me consacre aujourd'hui à la formation.

Le management, la connaissance de soi, la maîtrise de l'image, le savoir-dire, le savoir-être... autant de "terrains de jeu" qui me permettent d'accompagner les "décideurs" vers un comportement efficace.



Sur un second volet de mes interventions professionnelles, j'interviens également sur la Formation aux risques (Sûreté, Incendie, Terrorisme, Gestion de l'agressivité, Braquage, Cadre légal et déontologique de l'intervention des personnels de Sécurité, ...)



Un métier passionnant qui m'offre de croiser quotidiennement des gens "formidables" !



Enfin, dans un registre plus personnel, et puisqu'il faut aussi "croquer la vie" côté passion, je me consacre au Devoir de Mémoire lié à la seconde guerre mondiale.

Ecriture de scénarii, réalisation et mise en scène de spectacles "Son & Lumière", de fictions cinématographiques, organisation de festivités commémoratives, je veille à entretenir la mémoire collective grâce à un groupe de passionnés qui me suivent dans de folles aventures !

Intervention au sein d'établissements scolaires, mais aussi auprès de publics divers, j'ai passion à raconter en globalité ou par "focus" les faits notoires des heures sombres de l'occupation et l'immense opération de Libération de notre pays...





Mes compétences :

Evénementiel

Animation de formations

Accompagnement

Ingénierie de formation