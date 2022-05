Quentin-Guillaume HERKENRATH

Un début de parcours en vente et en gérance S.A.R.L., puis un détour par le négoce immobilier...

... pour s'orienter vers le management en une quinzaine d'années de "Distribution"...



Depuis 2008, Directeur de Centre de Formation régional (Nord/Normandie) pour un acteur majeur de la Sécurité Privée.



Cette fonction me permet de m'investir sur 2 approches "métier" quelque peu différentes :



- > Le Management et le Développement personnel permettant l'assise du "Leadership"

(gestion des hommes, contrôle comportemental sous pression, Incidences de l'humeur, maîtrise de son image relationnelle...).



- > La Sécurité, secteur sur lequel je développe les parcours en réponse aux risques

comportementaux : Stress relationnel, reprise d'autorité, faire face à l'agressivité... ;

Ainsi que des spécialités "techniques" : braquage, terrorisme, profiling...



Côté technique, un Monitorat et des sensibilités à l intervention (Sauvetage, ...).

Par ailleurs, un agrément en qualité de Formateur de formateurs (CPNEFP) sur les spécialités :

*Gestion des conflits

*Sensibilisation aux risques terroristes

*Gestion des situations conflictuelles dégradées



Mon métier est une passion... Pas une contrainte !!!

Il me permet de m'investir en générant beaucoup de rencontres enrichissantes...



Les journées sont encore plus belles quand on est "Décideur" de la météo qu elles nous réservent !



Mes compétences :

Management

Formation

Coaching

Profilage prédictif

Comportementalisme (terrorisme/mutation idéologiqu