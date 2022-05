Quentin GUILLET

GUILLET Quentin, 19ans, Etudiant.

Deuxième année d'IUT Informatique, Université de Nantes.



Depuis que je suis petit, l'informatique m'a toujours attiré (que ce soit à travers les jeux vidéos, ou bien internet et ses possibilités...) et plus tard j'ai décidé d'en faire ma vocation. Encore étudiant au niveau L2, j'envisage de continuer mes études pour effectuer un Master Miage, et, par la suite, pouvoir combiner mes deux projets professionnels, la gestion et l'informatique.



Rigoureux, méthodique mais aussi créatif, dynamique et passionné par les nouvelles technologies et encore plus quand elles sont sources de développement économique et commercial, J'espère pouvoir m'épanouir dans cette voie qui est la mienne.



Mes compétences :

Java

JavaScript

HTML

Python

JQuery

PHP

CSS

Microsoft Office

C

C++

WampServer

MySQL

Linux

Microsoft Windows

Apache

PhpMyAdmin

UML

Eclipse