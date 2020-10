Chargé d'affaires fluides : Réalisation des pièces écrites (APS-APD-PRO-DCE-CDPGF), dimensionnement, chiffrage, plans et schémas de principe, étude de faisabilité bois, diagnostic solaire thermique, audit thermique et énergétique... Projets industriels, ERP, tertiaires et logements.



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

CVC

Energie

Génie climatique

Maitrise d'oeuvre

Plomberie

Ventilation

HVAC