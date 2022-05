Quentin HENRY

Mon poste actuel en tant que Coordonnateur SPS de niveau 3 m'a permis de renforcer mon expérience dans le pilotage et l’évaluation de la sécurité . J’ai pour mission de mettre en place les dispositions nécessaire afin d'assurer la sécurité des chantiers (BTP) qui me sont confiés (une quinzaine dans toute l’île de France). Cela passe par:

- Rédaction de documents techniques

- Assistance à maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage

- Visite sécurité







Mes compétences :

Audit

OHSAS 18001

Adaptabilité

Norme ISO 9001

Communication

Normes ISO 45001

Norme ISO 14001

Leadership

Rédaction technique

Coordination