Quentin HERAULT

21 ans

Titulaire du permis B, possédant un véhicule.



Je suis étudiant en seconde année à L’ESPAS (Ecole Supérieure Privée d'Application des Sciences) de Lille, ma formation pluridisciplinaire est axée sur les disciplines économiques et commerciales et sur les sciences biologiques. Au terme de ce master, doté d'une double compétence en commerce et sciences, je souhaite exercer le métier d’ingénieur technico-commercial, responsable marketing, dans les secteurs du bio-médical (industrie cosmétique ou pharmaceutique) ou le domaine de l'agro - alimentaire. Proche de la réalité du terrain, je suis amené (pour 1/3 du temps de l'enseignement) à effectuer de nombreux stages pratiques en entreprise en France comme à l’international. Ce qui me permet de mieux appréhender le monde et la réalité de l'entreprise, et de développer mon autonomie et mes capacités d'adaptation.