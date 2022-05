Quentin HOUZET

Assistant Webmarketing- Laboratoires EA Pharma :

- Standard téléphonique : Accueil, conseil et fidélisation client

- Traitement des mails EAFIT

- Traitement des SAV Colissimo / litiges transport / remboursements …

- Traitement des commandes

- Création / Modification des fiches produits / Mise à jour des stocks (Magento)

- Création de contenus HTML en respect des règles SEO

- Gestion du programme des newsletters et suivi des performances

- Community management des marques des Laboratoires

- Gestion du calendrier de publications des réseaux sociaux

Gestion des partenariats digitaux, influenceurs et suivi des performances pour l'ensemble des marques des Laboratoires



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Magento

Community management

Réseaux sociaux

Phoning

Emailing

Newsletter

Webmarketing

HTML

SEO