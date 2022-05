Quentin HOUZET

Qui suis-je ?

Une jeune personne impliquée et déterminée ayant l'envie constante d'évoluer, de progresser et d'atteindre ses objectifs. L'accomplissement de soi par le biais du travail est pour moi une évidence. Mon parcours personnel, scolaire et professionnel, ont fait de moi quelqu'un de déterminé, de passionné par l'envie d'entreprendre et de réussir. J'accorde une grande importance à ces qualités : l'honnêteté, l'humilité, l'ambition et la détermination.



"N'abandonnez jamais. Jamais. Jamais."​ Winston Churchill



Ce que je peux apporter ?

Mes compétences acquises tout au long de mes études en école de commerce et mon expérience professionnelle. Une véritable valeur ajoutée pour le poste et l'entreprise par la prise d’initiatives et par une attitude très positive (esprit d'équipe, esprit d'entreprise ..). Ma volonté d'aller de l'avant et de réussir.



T TOGETHER

E EVERYONE

A ACHIEVES

M MORE



Mes compétences :

Community management

Communication

Marketing

Cosmétique

Luxe

Business development

Marketing produit

Logiciel CRM

E-business

Automobile