Quentin HYVERNAUD

Afin de développer mes compétences techniques, j’ai entrepris depuis le 05 octobre 2015 une formation qualifiante dans le domaine de la chaudronnerie.

Cette formation s'est déroulé à l’AFORP de Drancy jusqu'au mois d’avril et a alterné des périodes de formation et de stages pratiques qui m'ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences utiles à l’exercice du métier de chaudronnier au sein d’une entreprise.



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai travaillé dans différents domaines comme la fabrication de garde-corps, portails et verrières, de la conception de meubles et machines alimentaires, grosse chaudronnerie de type échappement d’usine, moteur de secours ou même cage à roulement d’éolienne.

Ce parcours me permet d’avoir aujourd’hui’ hui des aptitudes tant sur le plan technique que relationnel que je peux mettre au service d'une entreprise et développer au cours des missions que l'on me confira.



J'ai pu apprendre différents types de procéder de soudure comme: MAG, MIG, ÉLECTRODE ENROBÉE, TIG, et CHALUMEAU.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Soudage

Machines outils