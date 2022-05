Quentin-Jérémie ESMIEU

Actuellement en poste chez Alstom transport en tant que chef de projet, je recherche un poste dans un contexte international.



Après avoir passé de nombreuses années sur des postes très technique (ingénieur en croissance de fiabilité, tests et validation) j'ai evolué vers de la gestion d'équipe pendant trois ans puis de la gestion de projet. Basé en Suède sur Stockholm j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux fournisseurs et clients européens (France, Suède, Allemagne, Italie, Danemark ....). Riche de cette experience et d'une envie de découvrir un autre environement je recherche un poste de gestion d'equipe ou de projet.







Mes compétences :

Leadership

Leader

Manager

Problem solving

Ingénierie

Réseau

Management

Sport

Télécommunications