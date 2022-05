Quentin JOLY

Actuellement en licence d'économie gestion après avoir réussi avec succès mon diplôme universitaire de gestion des entreprises et des administrations (DUT GEA) au sein de l'IUT A de Lille, je souhaite me réorienter en licence de gestion au sein d'un institut d'administration des entreprises (IAE) en alternance.

Mes diverses expériences professionnelles dans différents domaines et mes séjours à l'étranger font de moi un candidat tout à fait capable de m'intégrer en entreprise et d'effectuer de nombreuses taches qui peuvent m'être demandées.

Ma curiosité, mon ouverture d'esprit, mon calme et ma volonté d'effectuer un travail bien fait sont autant de capacités qui me permettront de satisfaire mon futur employeur.

Je parle par ailleurs couramment allemand (double diplôme du bac français et allemand), je pratique la guitare en autodidacte et je suis passionné de mécanique auto et moto (que je pratique par ailleurs).



Mes compétences :

Restauration

Secourisme