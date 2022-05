Quentin JUSTE

Fort de diverses expériences internationales au sein de compagnies leader sur leur marché.

En constante veille d’opportunités, je propose un profil évolutif à fort potentiel, mobile, proactif et adaptable.

D’une personnalité dynamique et pragmatique, j’offre de nombreuses compétences acquises durant mes 7 ans d’expérience en Supply Chain, Achats, Logistique et Management International.

Force de proposition, je sais obtenir l’adhésion de mes équipes mais aussi des services avec lesquels je travaille pour mettre en place les solutions les plus efficaces et atteindre ainsi les objectifs de performance.



Mes compétences :

Supply Chain

Logistique/Distribution

Marketing

Achats

Project Management

MS Excel VBA

Microsoft Office