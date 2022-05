Quentin KARLESKIND

Diplômé Ingénieur généraliste INSA avec une spécialisation en mécanique et transports.

Compétences dans la simulation numérique, la conception et la programmation.

Actuellement au poste d'Ingénieur Systèmes et Performances dans une filiale du groupe Airbus.



Etant passionné par l'aéronautique, j'ai choisi une formation polyvalente me permettant de travailler sur des projets alliant mécanique, informatique, électronique et simulation numérique.



Mes deux derniers stages m'ont permis de mettre en œuvre mes connaissances notamment dans les domaines de l’aérodynamique, de l’automatisme, de la réalisation et du suivi d'essais, des mouvements de solides et de la physique générale

Ils ont confirmé ma volonté de travailler dans ce domaine multidisciplinaire qu’est l’aéronautique.



Mes compétences :

Teamworker

CAO

VBA

Automation Engineer

Problem solving

Fluid mechanics

Civil aviation

Vibration

Private Pilot Licence

Thermal engineering

Solidworks

Visual C++

Programming

Electronique

ABAQUS

Power Electronics

SQL

Microcontrollers

Résistance des matériaux

Simulink

MATLAB