Quentin LABEYRIE

D'un esprit ouvert et curieux, j'aime tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis plus particulièrement intéressé par les langages informatiques web et la gestion des données, matières qui conviennent à mon tempérament car elles requièrent logique, rigeur et esprit d'analyse.



Mes compétences :

JAVASCRIPT

VUEJS

BITBUCKET

NODEJS

GITLAB-CI

MYSQL

DOCKER

PHP

HTML

CSS

SQL

Android

Symfony

C#

Java

C++

Java EE

BootStrap

XML

Microsoft .NET