Quentin LAFFEACH

Bienvenue sur mon profil Viadeo,

Passionné des technologies Web, je suis toujours à la recherche des derniers instruments et nouveautés disponibles, ce qui est indispensable dans ce domaine qui évolue quotidiennement.



En tant qu’auto-entrepreneur, je propose des services de développeur Web : j’ai ainsi eu l’occasion de développer des services de boutique en ligne ; j’ai également créé un site de troc qui a été nominé dans le concours « Les Talents du numériques », organisé par le Syntec numérique.



Parallèlement, je suis formateur occasionnel au CESI de Nanterre auprès d’élèves en contrat de professionnalisation.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un poste car je souhaite de nouveau intégrer une équipe et participer au développement d’une entreprise.



N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

PHP 5

Bootstrap

Prestashop

JQuery

Wordpress

SEO

CSS 3

HTML 5

SQL