Quentin LAMBERT

Après plusieurs expériences en entreprise à New York et en Inde, j'ai entreprise des études d'ingénieur de gestion à l'UCL. Durant mes années de Master, j'ai poursuivi la finalité spécialisée en innovation. Ce Master m'a également emmené au Danemark ou j'ai pu me passionner pour le développement de nouveaux produits.



Fort de mon bagage universitaire et à la recherche d'une expérience à l'international aussi concrète que formative, je me suis orienté vers le commerce international et le programme EXPLORT. C'est dans ce cadre proposé par l'AWEX, j'ai pu analyser les perspectives de développement à l'internationale pour le compte de CORETEC, un bureau d'ingénierie énergétique liégeois.



A mon retour de mission, l'asbl POSECO m'a proposé d'endosser pour 6 mois le rôle de Fund-raising Manager ou j'ai pu affiner des compétences dans la vente de services complexes en B2B.



Aujourd'hui, je cherche à évoluer dans une structure qui pourra me permettre de développer des compétences et me poussera à me dépasser pour participer à un développement économique réel et efficace.



Un poste de Business Developer au sein d'une entreprise innovante et tournée vers l'international est un objectif en soit.



A plus long termes, la voie entre/intrapreneuriale est quelque chose d'attirant.



Spécialités : Business Development, Commerce international, Innovation Management, Project Management, Product Development, Event Manager, Responsabilité Sociétale des Entreprises, PME.



Mes compétences :

International business development

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

FileMaker Pro for Windows