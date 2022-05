Passionné et diplômé en informatique, j'exerce mon métier dans ce domaine depuis 15 ans.



La diversité de mes expériences professionnelles, mon sens de l'adaptation et mon goût prononcé pour les nouvelles technologies m'ont permis d'évoluer dans différentes fonctions (technicien maintenance, intégrateur et packageur d'applications, référent technique, expert poste de travail, consultant infrastructure).



Tout en tenant compte des réalités de l'entreprise, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis.



Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon profil, vous pouvez consulter mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/quentin-lambert



Mes compétences :

Packaging : Wise, Installshield, AppV

Déploiement : WDS / MDT / LDMS / SCCM

Master : WAIK / ADK / WINPE

Base de données : Access / Sql Server

Télédistribution : Namp, LDMS, SCCM

Développement : VB .NET

Support : Mdop / Dart

OS Serveur : Windows 2003 / 2008 / 2012

Automatsation : Quick Test Pro / Testing Anywhere

Virtualisation : Outils VMWare, Hyper-V

OC Client : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Scripting : VBS / Powershell

Autres : Amazon Web Services (AWS) / VMware Worksp