Loic TORTELIER

Depuis les 10 dernières années au service des leaders et entrepreneurs sur le web, la passion de Loïc Tortelier, créateur/consultant web et média sociaux, est d'aider les porteurs de projets à mettre en œuvre des stratégies et des solutions performantes utilisées par des leaders pour digitaliser, diffuser et communiquer une idée, développer un mouvement, une marque, une entreprise qui fait la différence et aide sa communauté.



Loïc à contribue par ses idées créatives et sa technique auprès de dirigeants de TPE, PME et entrepreneurs pour augmenter la portée de leurs messages et mieux performer sur internet et via les médias sociaux.



Il a réalisé et renforcer des projets de communication, web et multimédia dans de nombreux secteurs pour des leaders: TF1, Rue du Commerce, La Poste, Porsche Design, Aéroport Toulouse-Blagnac, Century 21, Leroy Merlin, Sagem communication, etc.



Le porteur d'un projet attend toujours une meilleure stabilité financière et de créer un impact positif. Certains dirigeants qui font appel à ses services sont à la tête d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le million d'euros et ont compris l'importance des investissements en eux-mêmes ou en leur entreprise pour réussir leurs défis.



Ce dont Loïc est le plus fier c'est de pouvoir contribuer à une vie meilleure notamment via les échanges et les partages de connaissances, d'expériences et d'outils avec RÉSULTATS PLUS GROUPE mais aussi lors de ses activités philanthropiques.



Pour en découvrir plus saisissez Loïc Tortelier sur votre moteur de recherche préféré

ou allez sur le site https://resultatsplusgroupe.com