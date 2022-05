Quentin LAMOUR

Diplômé du Master aménagement et urbanisme de la Sorbonne puis du Mastère spécialisé MUES à l'ESSEC (MS management urbain, environnement et services), j'ai débuté mon parcours professionnel par une 1ère expérience en montage d'opérations chez EIFFAGE Aménagement.



De 2008 à fin 2012, une expérience de 4 ans et demi au sein du cabinet SOFRED Consultants m'a amené à réaliser diverses missions de conseil en lien avec le développement économique, l'aménagement et l'immobilier pour le compte de clients publics et privés.



J'ai ensuite intégré en tant que chef de projets SETEC Organisation, filiale du groupe d'ingénierie SETEC spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le management de projets d'aménagement, d'équipements et d'infrastructure.



Après avoir occupé pendant 3 ans la fonction de responsable du développement de la SEMAD, SEM patrimoniale à vocation de développement économique sur le territoire d'Aulnay-sous-Bois, j'ai rejoint le cabinet Adéquation, spécialiste de l'observation des marchés immobiliers et conseil opérationnel auprès de l'ensemble des acteurs du développement immobilier et urbain.



Mes compétences :

Conseil

Développement économique

Gestion de projet