En charge de la production et du developpement de l'activité du département programmation dans le cadre d'opération de construction ou de réhabilitation pour des projets autours d'équipements de proximité ou à rayonement à l'échelle d'un territoire.



Ayant travaillé sur des projets de typologie et de complexité différentes en programmation, urbanisme et architecture, je mets à profit ces compétences pour un accompagnement complet favorisant la réussite du projet.