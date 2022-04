Bonjour

Sens de l'analyse et du diagnostic, je suis force de proposition dans mes projets et j'essaie de les manager du mieux possible à travers une équipe, aussi bien en agence que sur le terrain. Dynamique et avenant je vous attends!



Mes compétences :

Sphinx Software

MapInfo

AoCad

AMO

Gestion de projet

Diagnostic Accessibilité

Appel d'offre Public

Audit technique

Management

Maitrise d'oeuvre