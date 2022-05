Quentin LE BAIL

INGÉNIEUR MÉCANIQUE INSA



TECHNIQUE

Mécanique productique, mécano-soudure, hydraulique, fonderie, usinage, forge

Développement de pièces et ensembles mécaniques (machines-spéciales & grande série)

Design industriel (3D/mise en plan 2D), cotation ISO

Calcul de chaînes de cotes (arithmétique et statistique)

Résistance des matériaux

Eléments finis, calculs de structures

Analyse fonctionnelle, amélioration des méthodologies



INFORMATIQUE

Mécanique : CATIA V5, Solidworks, Inventor Professional

Eléments finis : ANSYS, Cosmos (Solidworks), Generative Structural Analysis (Catia V5)

Pack office : Word, Excel, PowerPoint



MANAGEMENT

Encadrement d'une équipe

Travail en équipe projet, dynamique

Mise en place de réunions techniques

Etudier et gérer un projet d’études

Rédaction de dossiers techniques

Prise d’initiatives et force de propositions

Sens du service, adaptabilité



LANGUES

Anglais : lu, écrit et parlé couramment (score TOEIC : 850)

Initiation à l’espagnol



COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES:

Soudure (soudage à l'arc, MIG-MAG, TIG)

Constructions de châssis tubulaire (loisirs tout-terrain)

Connaissances générales dans le monde de la mécanique



ACTIVITÉS PERSONNELLES:

- Passion pour la conception mécanique

- Passion pour la mécanique automobiles et motos.

- Construction d’un véhicule prototype de trial tout-terrain (2013-2014)

- Participation à la conception d’un prototype d’autogire (ULM) en collaboration avec l’association Autogire Bretagne Sud (2011).

- Restauration et préparation technique d’un véhicule tout-terrain (2009-2010).

- Participation au raid humanitaire 4L TROPHY 2010, préparation technique du véhicule.

- Membre de l’association Formula Student de l’INSA de Rennes (2009, course automobiles étudiantes).

- Pratique régulière du VTT.

- Découverte de nouveaux horizons et cultures : Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Angleterre, Allemagne, Maroc, Hongrie, République Tchèque, Autriche, Slovaquie, Pologne.





