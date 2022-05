Quentin LE BÉCHEC

Passionné par la création d'images depuis plusieurs années, c'est en ce sens que j'ai su évoluer dans cette voie.

Mes nombreuses expériences me permettent d'avoir une bonne connaissance du terrain et par conséquent, d'avoir une meilleure approche du métier.

Curieux, dynamique et motivé, je sais rassembler les gens autour d'un projet.



Mes compétences :

Préparation de dossiers de financement

Régie

Encadrement d'une équipe

Suivi de post-production

1er assistant réalisateur

Directeur de la photographie

Gestion de tournage

Suivi de production

Relation clients et prestataires

Organisation de tournages