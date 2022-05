Quentin LE BIHAN

Mes années d’études effectuées principalement en apprentissage m’ont donné l’opportunité d’évoluer dans des univers professionnels variés et d’appréhender l’ensemble des spécificités dans l’accomplissement de projet dans le domaine de l’environnement d’un point de vue d’un bureau d’études et d’une entreprise de travaux. Elles m’ont également permis d’intégrer la première formation de France dans la réhabilitation intégrée des sites industriels dispensée au sein de l’INSA de ROUEN et d’appréhender l’ensemble des disciplines de la réhabilitation environnementale dans les projets de demain



En outre, ces expériences expériences tant universitaires que professionnelles m’ont permis d’acquérir de solides connaissances, de l’autonomie, de l’expérience dans les domaines de la maitrise d’œuvre (réponses à des offres techniques et financières loi MOP, montage DCE, marché public…), des sites et sols pollués (dans les études, la conception/suivi d’unités, réglementation notamment LNE, l’HSE), suivi de chantier, de l’assainissement (traitement de l’eau, réseaux de collecte, modélisation hydraulique), de la VRD/urbanisme et des études environnementales (loi sur l’eau, dossier de déclaration).