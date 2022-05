Quentin LE BIAN

Bonjour,



Je suis actuellement étudiant de troisième année à l' Epitech Lyon. Je suis des études de programmation informatique afin de me former dans divers domaines. Le web, la sécurité informatique, le développement d'applications mobiles et la robotique seront mes premiers choix d'apprentissage durant ces premières années.



j'ai obtenu le statut d'auto-entrepreneur depuis février 2016.

Mon secteur d'activité concerne principalement le développement web.

Site web:



Mes compétences :

C

HTML/CSS

PHP

JavaScript

C++

Wordpress

Symfony

CSS

jQuery

SQL

Joomla!

HTML5

AJAX

Prestashop